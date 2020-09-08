Boş arazide bulduğu esrarengiz taşlara değer biçemiyor
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Boş arazide bulduğu esrarengiz taşlara değer biçemiyor

Gaziantep'te bir vatandaş, boş arazide bulduğu taşların gök taşı olduğunu iddia ederek, taşların yetkililer tarafından incelenmesini istiyor.

Boş arazide bulduğu esrarengiz taşlara değer biçemiyor
08.09.2020 23:04 | Son Güncelleme: 08.09.2020 23:11

Gaziantep'te bir vatandaş, boş arazide bulduğu taşların gök taşı olduğunu iddia ederek, taşların yetkililer tarafından incelenmesini istiyor.

Gaziantep'te yaşayan Erol Şimşek isimli vatandaş, boş arazide bulduğu taşların gök taşı olduğunu iddia ederek incelenmesini istedi. Gök taşı olduğundan emin olmak için internette araştırma yaptığını ifade eden Şimşek, taşların normal taşlardan çok farklı olduğunu ve incelenmesi için yetkililerden yardım beklediğini ifade etti. Taşları önce kömür sandım ama elime aldığımda kömür olmadığını anladım.

"Diğer taşlardan çok farklıydılar"

Bulduğu taşların diğer taşlardan çok farklı olduğunu belirten Erol Şimşek, "Bir gün gezmeye çıkmıştım. Bu taşları gördüğümde bana değişik geldi. Yaklaştığımda diğer taşlardan farklı olduğunu gördüm. Sonra onları topladım. Yanıktılar, muhtemelen düşerken yanmışlar. İnternette araştırdığımda direk karşıma gök taşı olarak çıktı. İlk bulduğum taşı elime aldığım zaman tuhaf bir hissi vardı. Yetkililerden bu taşların incelenmesini istiyorum. Eğer gök taşıysa satmak istiyorum. Araştırdım bu taşlar sağlık sektöründe kullanılıyormuş. Bir de takı sektöründe çok değerliymiş bu taşlar. Şuan ne kadar olduğunu bilmiyorum" dedi.

Taşları bulan Erol Şimşek'in arkadaşı Metin Akdağ ise, Erol taşları bulduğunda kendisini aradığını ve kendisinin de yaptığı araştırmada bu taşların gök taşı olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu fark ettiğini belirtti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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