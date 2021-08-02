Borsa kapalı mı? Borsa neden kapalı? Borsa çalışma saatleri!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,36 artışla 1.397,98 puandan başladı. Borsa saat kaçta açılıyor? Borsa saat kaçta kapanıyor? Borsa işlem saatleri!

Analistler, geçen hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Enflasyon Raporu sonrası Türk lirası varlıklardaki pozitif seyrin güç kazandığını belirterek, küresel bazda ise para politikasının bir müddet daha destekleyici kalmaya devam edeceği beklentilerinin pay piyasalarını desteklediğini söyledi. Borsa kapalı mı? Borsa neden kapalı? Borsa çalışma saatleri!

BORSA RESMİ TATİLLER

BORSA ÇALIŞMA SAATLERİ

Borsa İstanbul'da gerçekleştirilecek olan işlemlerin sabah 9:40 ila akşam saat 18:10 arasında gerçekleştirilmesi gerekiyor.