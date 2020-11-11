Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla istifa mı etti? Hakan Atilla kimdir?

2019 yılında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü'ne atanan Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla istifa mı etti? Hakan Atilla kimdir?

Berat Albayrak'ın istifası sonrası, Hakan Atilla da istifa mı etti? Hakan Atilla kimdir? Detayları haberimizden takip edebilirsiniz.

BORSAİSTANBUL GENEL MÜDÜRÜ HAKAN ATİLLA İSTİFA MI ETTİ?

Borsa İstanbul'dan istifa iddialarına ilişkin yapılan açıklamada, '"Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürümüz Sayın Hakan Atilla ile alakalı Twitter üzerinden istifa ettiğine dair yayılmaya çalışılan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.'' denildi.

HAKAN ATİLLA KİMDİR?

Mehmet Hakan Atilla, 1970'te Ankara'da dünyaya geldi. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu. Tahsilini tamamlamasının ardından 1995'te Halkbank A.Ş.'de Araştırma Geliştirme ve Planlama Müdürlüğü'nde Uzman Yardımcısı unvanıyla göreve başlayan Atilla, sonrasında Bankacılık Kartları ve Nakit Yönetimi Müdürlükleri'nde Uzman sıfatıyla görev aldı. Stratejik Planlama Daire Başkanlığı'nda Yönetmen ve Bölüm Müdürlüğü görevlerini üstlenen Hakan Atilla, 2007-2011 yıllarında Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri Daire Başkanı olarak görev yaptı. 2011'den, 2017 Mart ayında ABD'de tutuklanana kadar Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yerine getiriyordu.