Borsa haftayı düşüşle tamamladı
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Borsa haftayı düşüşle tamamladı

Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 4,01'lik düşüşle tamamladı.

28.02.2020 18:40 | Son Güncelleme: 28.02.2020 18:40
Borsa haftayı düşüşle tamamladı

Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 4,01'lik düşüşle tamamladı.

100 (BIST) endeksi haftanın son iş gününü yüzde 4,01'lik düşüşle tamamladı. Endeks, 4.424 puanlık azalışla 105 bin 993 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 9,8 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 6,35, holding endeksi de 5,36 değer kaybetti.

(İHA)

Kaynak: İHA

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