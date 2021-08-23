Bornova riskli yapılara geçit yok
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Bornova riskli yapılara geçit yok

Bornova riskli yapılara geçit yok
Bültenler - Haberler | Güncel

Kentsel yenileme konusunda yapacağı geniş kapsamları çalışmalara ilçenin en eski yerleşimlerden olan Kızılay Mahallesi'nde başlayacak olan Bornova Belediyesi, muhtelif yerlerdeki riskli binaları yıkım çalışmalarına Erzene Mahallesi'nde devam etti.

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, vatandaşların can güvenliğinin her şeyden önemli olduğu söyledi.

Bornova Belediyesi'nin özellikle 30 Ekim Depremi sonrası hız verdiği çalışmalar kapsamında Erzene Mahallesi 16 sokakta bulunan tehlikeli olduğu tespit edilen iki binanın yıkımı gerçekleştirildi. Riskli binalar, bahçesindeki ağaçlar korunarak ve çevreye rahatsızlık vermeyecek şekilde yıkıldı.

Yeni yeşil alanlar yaratılıyor

Bornova Belediyesi daha önce Ergene Mahallesi'nde 1.200 metrekarelik alanda, Erzene Mahallesi'nde ise 1.500 metrekarelik alanda sekizer olmak üzere toplam 16 binanın yıkımını gerçekleştirerek vatandaşların istekleri doğrultusunda ilçeye yeni yeşil alanlar kazandırmıştı.

Kızılay Mahallesi'nden başlıyoruz

Büyük ölçekli kentsel yenileme çalışmalarına Kızılay Mahallesi'nden başlayacaklarını hatırlatan Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Vatandaşlarımızın can güvenliği herşeyden önemli. Bornova'nın en eski mahallelerinden olan bu bölgede tekve çift katlı olarak 1.238 adet riskli yapı var. Kızılay ile ilgili planlarımızı Bornova Belediyesi Meclisi olarak oy birliğiyle geçirdik. Büyükşehir Belediyemiz tarafında da sorun yok. Çok yakın zamanda Kızılay Mahallesi'nde yaklaşık 8 bin bağımsız hane inşaa edilecek. Arkasından Doğanlar ve Pınarbaşı ile bu çalışmalara hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Bu arada ilçenin çeşitli yerlerinden risk teşkil eden metruk binaları yıkım çalışmalarımız devam ediyor. Bunların bazılarını yaptığımız kamulaştırmalarla park ve yeşil alana dönüştürüyoruz" diye konuştu.

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Kaynak: Bültenler

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