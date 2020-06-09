Bornova'dan STK'ya dev destek Bornova Belediyesi Altındağ Atatürk Kültür Merkezi'ni Sivil Toplum Kuruluşları Yerleşkesi haline getiriyor.

Sivil Toplum Evi

Yapılacak düzenlemelerle ilçede faaliyet gösteren 700'e yakın sivil toplum kuruluşu (STK) dernek merkezi olarak yerleşkeyi gösterebilecek, ortak sekretarya ve iletişim hatlarını kullanabilecek, toplantı ve çalışmalarını ortak alanlarda yapabilecek.

Projede kapsamında uluslar arası kuruluşların STK'lara yönelik hibe ve desteklerini takip eden ve çalışmalar yürüten bir de ofis de kurulması planlanıyor.

Kültür Merkezi'nin iç kısmının STK'ların rahat kullanımın amacıyla yeniden dizayn edileceğini söyleyen Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Yıllarca STK'larda görev yapmış bir belediye başkanı olarak en büyük sorunlardan birinin bina ve toplantı salonu ihtiyacı olduğunu biliyorum. Kültür Merkezimizi dönüştürerek bir yanıyla bu sorunları ortadan kaldıracağımız gibi profesyonel bir sekretarya kadrosuyla sürekli ulaşılabilen bir yapıyı da hayata geçireceğiz. Ayrıca derneklerimizin birbiriyle iç içe olması daha etkin bir iletişimi doğal olarak da işbirliğini getirecektir. Tüm dünyada gelişen bir çalışma yöntemi olan ve 'Co-working spece' denilen ortak çalışma alanlarıyla masrafsız, etkin ve yenilikçi bir alan oluşturacağız" dedi.

Posta kutusu ve toplantı salonları olacak

STK Yerleşkesinde derneklerin her türlü çalışmayı yapmalarına imkan sağlanacağını ifade eden Başkan İduğ, "Yönetim kurulu toplantıları, üyelere ya da halka açık etkinlikleri yapabilmeleri için Konferans Salonu, Çok Amaçlı Salon, üç farklı kapasitede toplantı salonu, Fuaye Alanı, Sanal Ofisler ve Bilgisayar Odası bulunacak. Yerleşkedeki her kuruluşumuza bir evrak dolabı ve Posta Kutusu temin edeceğiz. Bu sayede ayrıca bir dernek merkezi kirası ödemek zorunda kalmayacaklar. Toplantı ihtiyacı duyan kuruluşumuz, müsaitlik durumuna göre bu alanlardan birini ya da bir kaçını rezeve edebilecek. Kuracağımız sanal santral ile telefonları karşılanıp aktarılacak, posta ve kargoları yönlendirilip bildirilecek ve misafirleri karşılanarak" diye konuştu

Hibe ofisi

STK'ların mekânsal problemlerini çözmenin yanı sıra yerleşkede kurumsallaşma ve kapasitelerini geliştirmeyi de hedeflediklerini ifade eden Başkan İduğ, "Öncelikle bu alanda eğitimleri düzenlemeyi planlıyoruz. Böylece sorunlar karşısında nitelikli çözüm üretebilen, fikir ve proje üreten STK sayımız çoğalacak. Ayrıca burada başta AB fonları olmak üzere çeşitli hibe kuruluşlarını takip eden, STK'lara uygun teşvikler takip edip bilgilendirme yapan bir de ofis olacak. Proje yapmak isteyen STK'larımızın dünyanın dört bir yanından proje ortağı ve finansal kaynak bulmasına katkı koyacağız" dedi.

Kaynak: Bültenler