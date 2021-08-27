Bornova'da Zafer Bayramı coşkusu 29 Ağustos'ta
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Bornova'da Zafer Bayramı coşkusu 29 Ağustos'ta

Bornova'da Zafer Bayramı coşkusu 29 Ağustos'ta
Bültenler - Haberler | Güncel

30 Ağustos Zafer Bayramı, Bornova'da coşkuyla kutlanacak. Bornovalılar, Kurtuluş Savaşı ve Türk Tarihi'nin en önemli zaferlerinden olan Büyük Taarruz'un 99. Yıldönümünün coşkusunu, Yüksek Sadakat konseri ve kortej geçişinde yaşayacak.

29 Ağustos Pazar günü yapılacak olan etkinliklerde Bornova -Bayraklı sınırındaki Haşim İşcan Caddesi ile Mustafa Kemal Caddesi kavşağında saat 20.00'da başlayacak olan Fener alayı ve kortej geçişi, Süvari Caddesi'nden de geçerek Bornova Cumhuriyet Meydanı'nda sona erecek. Geçiş güzergahının Ayyıldızlı bayrağımızın renklerine boyanacağı törenler, sokağa çıkma yasaklarının bu yıl olmaması nedeniyle Bornovalıların katılımına açık olacak. Sosyal mesafe kuralarına uygun şekilde yapılacak olan yürüyüşte katılımcılar maskeli şekilde yer alacak. Bornovalılar, Bornova Belediyesi'nin dağıttığı bayraklarla Bornova Belediye Bandosu'nun çalacağı zafer şarkıları ve marşlarını hep bir ağızdan söyleyecek.

Yüksek Sadakat sahne alacak

Cumhuriyet Meydanı'nda sona erecek yürüyüşün ardından Türkiye'nin en iyi rock grupları arasında yer alan Yüksek Sadakat, şarkılarını Bornovalılar için söyleyecek. Konser saat 21:00 de başlayacak. Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında kazanılan 30 Ağustos Zaferi'nin önemine dikkat çekerek, Bornovalıları coşkuyu paylaşmaya davet etti. Başkan İduğ, "Tarihimizin en önemli zaferlerinden olan Büyük Taarruz'un 99. yıl dönümünde hep birlikte olalım. Bornovalılar olarak Cumhuriyetimize ve Atamıza sahip çıktığımızı gösterelim. Geçen yıl Zafer Bayramı korteji sokağa çıkma yasağı nedeniyle çok kısıtlı katılımla gerçekleşmiş, yüreğimizdeki coşkuyu meydanlara taşıyamamıştık. Bu yıl bu hasret bitecek, tüm Bornovalıları hijyen, maske ve mesafe kurallarına da uyarak kortejimize ve ardından gerçekleştireceğimiz konsere bekliyoruz. Büyükşehir Belediyemizin 30 Ağustos'ta yapacağı fener alayı ve etkinliklere denk gelmemesi ve İzmirlilerin Zafer Bayramı coşkusunu gönüllerince yaşayabilmesi için kutlamaları bir gün öne aldık" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

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