Bornova'da online Hobi Kursu dönemi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bornova'da online Hobi Kursu dönemi

25.09.2020 09:10 | Son Güncelleme: 25.09.2020 09:19
Bornova'da online Hobi Kursu dönemi

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında toplu katılımla gerçekleşen tüm etkinliklere ara verilirken Bornova Belediyesi, vatandaşlara yönelik Hobi ve Beceri Edindirme Kurslarını online olarak yeniden açıyor.

Online kursa kayıtlar başladı

Virüsün yayılımını önlemek amacıyla pek çok hizmeti internet sitesi, sosyal medya kanalları ve telefon üzerinden sunan Bornova Belediyesi'nin Hobi ve Beceri Edindirme Kursları online olarak 12 Ekim tarihinde yeniden başlayacak. 16 farklı branşta gerçekleşecek olan eğitimlere katılmak isteyenler 30 Eylül'e kadar yine internet üzerinden başvurması gerekiyor.

Tüm dallarda eğitim

Eğitimler, bağlama, gitar, piyano, keman, klarnet, yan flüt, çocuk korosu, halk oyunları, bale, seramik, resim, satranç, fotoğrafçılık, zumba, el sanatları, darbuka ve kanun dallarında verilecek. Dersin olduğu gün ve saatte eğitmenler internet ortamında canlı olarak kursiyerlere buluşarak ders işleyecek.

Siz virüse dikkat edin, hizmet evinize gelecek

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, vaka sayılarında ki artışa dikkat çekerek, vatandaşların zorunlu haller dışında evlerinden çıkmamaları ve alınan tedbirlere uymaları gerektiğini belirtti. Başkan İduğ, " Biz de bu amaçla kurslarımızı uzaktan eğitim sistemiyle yürütmeye başlıyoruz. Vatandaşlarımızın evlerinden kurslara katılarak hem zamanlarını iyi bir şekilde değerlendirecek, hem de yeni şeyler öğrenmenin mutluluğunu yaşayacak. Bornovalılar virüsten korunmaya odaklansın, hizmeti ayaklarına götüreceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Volkan Bozkır Muharrem İnce Fahrettin Koca Charles Michel Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Meryem Uzerli Jennifer Lopez
Spor Falcao Erol Bulut Benik Afobe Mbaye Diagne Robert Prosinecki
Daha Fazla Uefa Türk Bursa Avrupa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bornova'da online Hobi Kursu dönemi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.9.2020 09:24:54. #1.15#
title