Bornova Belediyesi'nden sağlık kahramanlarına destek
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Bornova Belediyesi'nden sağlık kahramanlarına destek

Bornova Naldöken'de bulunan 11 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nin deprem riski nedeniyle en az 8 ay boyunca kapatılarak güçlendirilmesi ihtiyacı ortaya çıkınca, imdada Bornova Belediyesi yetişti.

Bornova Belediyesi'nden sağlık kahramanlarına destek
18.06.2020 09:34 | Son Güncelleme: 18.06.2020 09:38

Sağlık Merkezi, çalışmaların devam edeceği süre boyunca Belediyeye ait Naldöken Kültür Merkezi'nde hizmet verecek.

İnsan sağlığının her şeyden önce geleceğini ifade eden Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Koronavirüs sürecinde bunu bir kez daha hatırlamış olduk. Gerek sağlık kahramanlarımız için gerekse Naldöken halkımızın rahatı için Belediye olarak ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Bu sağlık merkezinin 8 ay kapalı kalmasına izin veremeyiz. Kültür Merkezimiz bu dönemde kullanımlarına sunulacak, ihtiyaç duydukları süre boyunca kullanabilecekler" dedi.

Naldökenliler 'in yanındayız

Naldöken Kültür Merkezi'ni Aile Sağlığı Merkezi'nin yetkilileri ve Naldöken Mahallesi Muhtarı Mustafa Özgen ile birlikte yerinde inceleyen Başkan İduğ, "Naldökenlilerin Aile Sağlığı Merkezi'nin uzun bir süre kapalı kalması, sağlık hizmeti almak için uzak bir yere gitmelerine izin vermeyiz. Naldökenlinin yanındayız. Salgın tedbirleri nedeniyle Kültür merkezimizde yürütülen toplantı, çalışma ve kurslara ara vermek durumunda kaldık. Normalleşme süreciyle birlikte sağlık çalışanlarımızın çalışmasını engellemeyecek biçimde bir programlama yapacağız. Bizim yönetim anlayışımız sorun çözen, kurumlar arasında işbirliğini öne çıkartan, ihtiyacı hızla ve yerinde yanıt veren bir anlayıştır. Bu anlayışla da böyle bir talebe hiç düşünmeden olumlu yanıt verdik. Hiçbir problem çıkmadan bu süreci geçiririz" diye konuştu

Kaynak: Bültenler

Güncel Manşet

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