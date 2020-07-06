Bornova Belediyesi kültür merkezlerini daha aktif kullanılacak Kültür merkezi ve sosyal tesislerini daha aktif biçimde kullanmayı hedefleyen Bornova Belediyesi, kültür merkezleri bünyesinde az kullanılan alanları spor salonu olarak değerlendirmeye hazırlanıyor.

Proje kapsamında Çamdibi Şehit Er Adem Bilaloğlu Tesisleri, Atatürk Mahallesi Dr. Sırrı Aydoğan Kültür Merkezi ve Doğanlar Prof. Dr. Aysel Bayraktar Kültür Merkezi 'nin içinde bulunan atıl alanlar gençler, kadınlar ve çocuklara yönelik fitness, pilates ve hareket eğitimi salonlarına dönüştürülecek.

Dört salon açılacak

Bu kapsamda hazırlanan projeler doğrultusunda Şehit Er Adem Bilaloğlu Tesisleri'nin en üst katında 130 metrekarelik alana pilates, 410 metrekarelik alana ise fitness salonu yapılacak. Dr. Sırrı Aydoğan Kültür Merkezi'nin alt katı 106 metrekarelik pilates, 172 metrekarelik fitness salonu olarak tasarlanacak.Aynı çalışma Bornova Merkez Pazaryeri ve Prof. Dr. Aysel Bayraktar Kültür Merkezi'nde de hayata geçirilecek. Yeni yapılacak olan spor salonlarında soyunma odaları, duş, eğitmen odaları ve büfe gibi bölümler de yer alacak. Salonların 2020 yılı içinde tamamlanması planlanıyor.

Mevcut alanlar değerlenecek

Yeni projeler ile gençlerin ve kadınların spor yapmalarına daha fazla olanak sağlayacaklarını ifade eden Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "5 yıllık dönemimiz içinde yeni kültür merkezleri yapmanın yanı sıra mevcut olanları da etkinleştirmeyi hedefliyoruz. Tesisler ve kültür merkezleri içinde bulunan atıl alanları vatandaşlarımızın talep ve ihtiyaçları doğrultusunda değerlendireceğiz." dedi.

Kaynak: Bültenler