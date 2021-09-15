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Bornova Belediyesi kış dönemi kursları başlıyor

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Bornova Belediyesi kış dönemi kursları başlıyor

Bornova Belediyesi kış dönemi kurslarına başvurular başladı. 27 Eylül'de başlayacak olan eğitimlere katılım için başvurular 17 Eylül'de sona erecek.

Bornova Belediyesi'nin vatandaşların zamanlarını daha iyi değerlendirmeleri için açtığı hobi kurslarında yeni dönem başlıyor. Her yıl düzenlenen kurslarla binlerce Bornovalıya yeni beceriler kazanmaları konusunda destek olan Bornova Belediyesi 2021-2022 döneminde 9 ayrı merkezde 17 dalda eğitim düzenleyecek. Piyanodan fotoğrafçılığa, zumbadan satranca kadar birçok alanda düzenlenecek olan kurslar ücretsiz olacak. Kurs dönemi sonunda ise kursiyerler becerilerini ve yapmış oldukları eserleri düzenlenen çeşitli etkinliklerle sergileme fırsatı bulacak.

Her yaştan Bornovalının yararlanabileceği kurslarda bağlama, gitar, piyano, keman, klarnet, bale, vurmalı çalgılar, kanun, fotoğrafçılık, zumba, el sanatları, satranç, resim, seramik ve halk oyunları kurslarının yanı sıra kursiyerlerin katılımıyla oluşturulacak olan kadın ve çocuk koroları için ses eğitimi verilecek. Kurslar Hobi ve Beceri Edindirme Kursları Merkezi, Altındağ Atatürk Kültür Merkezi, Çamdibi Şehit Er Adem Bilaloğlu Sosyal Tesisleri, Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi, Naldöken Kültür Merkezi, Pınarbaşı Kültür Merkezi, Doğanlar Aysel Bayraktar Kültür Merkezi, Şehit Kara Pilot Mehmet İlker Karaman Sosyal Tesisleri ve Cumhuriyet Evi'nde verilecek. Kurslara başvurular form.bornova.bel.tr adresi üzerinden online olarak yapılabilecek.

"Bornovalıların hayatlarına dokunuyoruz"

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, yıl boyunca düzenlenen eğitimler, kurslar ve atölyelerle Bornovalıların bir yandan yeni beceriler kazanırken bir yandan da keyifli vakit geçirmelerinden dolayı memnuniyet duyduğunu ifade etti. Bornova'nın eğitimde marka kent olarak öne çıktığını söyleyen Başkan İduğ, "Dijital Sınıf ve BELGEM ile gençlerimizin, kış ve yaz dönemi kurslarımızla ise her yaştan Bornovalının hayatlarına dokunuyoruz" dedi.

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