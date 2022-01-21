Bornova Belediyesi Karşıyaka moral depoladı

KARŞIYAKA, İZMİR (Bültenler) - Başkan İduğ, sezonun flaş takımını ağırladı

Sezonun ilk yarısının değerlendirildiği yemekte konuşan Başkan İduğ genç oyunculardan kurulu takıma tam not verdi.

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, Bornova Belediyespor Kulübü Başkanı Hasan Yerakar, Bornova Belediyesi Karşıyaka basketbol şubesi sorumlusu Hakan İnan, kulüp yöneticileri, basketbolcular ve teknik kadronun katıldığı yemek Bornova Belediyesi Dramalılar Köşkü Kent Arşivi ve Müzesi'nde düzenlendi. Türkiye Basketbol Ligi'nde zirveyi zorlayan sezonun flaş takımı Bornova Belediyesi Karşıyaka'ya destek mesajlarının verildiği yemekte genç oyunculardan kurulu takım moral depoladı.

"Türkiye'ye örnek olan bir proje"

10 galibiyetle sezonun ilk yarısını play-off potasında tamamlayan Bornova Belediyesi Karşıyaka'nın Türkiye'ye örnek olacak bir model niteliği taşıdığını ifade eden Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, basketbolcuları ve teknik heyete başarılar diledi. Pilot takım projesiyle yalnızca Pınar Karşıyaka'ya değil, aynı zamanda milli takımlara da basketbolcu yetiştirme hedefiyle yola çıktıklarını dile getiren Başkanı İduğ, "Bu iş parayla değil inanmakla, çalışmakla, formanın hakkını vermekle oluyor. Yaşları küçük ama yürekleri büyük sporcularımızı tebrik ediyorum" diye konuştu.

Büyükkarcı'dan Başkan İduğ'a teşekkür

Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı pilot takım projesinin hayata geçmesinde emeği geçen Başkan İduğ ve bürokratlara teşekkür ederek, "Türk sporunun geleceği için çok önemli bir kapı açtılar. Daha ilk seneden büyük işler başarmaya başladık. Henüz işin başındayız. Yapacak çok işimiz var fakat Bornova Belediyesi Karşıyaka'yı Türkiye'nin en iyi pilot takımı yapacağız" diye konuştu.

Yerakar: "Daha iyi yerlere geleceğiz"

Bornova Belediyespor Kulübü Başkanı Hasan Yerakar, kulübün Bornova ve Karşıyaka gibi iki önemli kentin ortak marka değeri olduğunu dikkat çekerek, "Projemize inanıyoruz. Zamanla çok daha iyi yerlere geleceğiz. Kendimize güveniyoruz" diye konuştu.

Hedef ilk 8

Sezonun ilk yarısını değerlendiren Bornova Belediyesi Karşıyaka Basketbol Şubesi Sorumlusu Hakan İnan, ilk 8 hedefiyle yola devam ettiklerini söyledi. Genç oyuncuların yoğun çabalarıyla zirveyi zorlayan bir takım olarak sezona damga vurduklarını söyleyen İnan, "Uzun bir yolculuğun başındayız. Oyuncularımızın sahada döktükleri alın terini karşılıksız bırakmayacağız. Sonuna kadar oyuncularımızın arkasında olacağız" dedi.

Basketbolcu fabrikası

Profesyonel liglere daha fazla sporcu yetiştirmek ve İzmir'i gerçek anlamda bir basketbol şehri yapmak üzere Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin bir alt kategorisi olan Türkiye Basketbol Ligi'nin önemli takımlarından Bornova Belediyespor ile güç birliğine giden Karşıyaka Spor Kulübü, bünyesindeki gençlerin daha fazla maça çıkarak deneyim kazanmalarını sağlıyor. Yeşil-beyaz-kırmızılı ekip üç + üç yıl olmak üzere toplam 6 yıllık iş birliği anlaşması gereği Türkiye Basketbol Ligi'nde Bornova Belediyesi Karşıyaka adıyla mücadele ediyor.

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