BOREL nedir? Borlu el dezenfektanı satışı ne zaman? BOREL dezenfektanı fiyatı BOREL adıyla üretimi yapılmaya başlanan borlu el dezenfektanı ne zaman satışa çıkıyor? Bor madeninden üretilen yerli detarjanın ardından Covid-19 virüsünün neden olduğu koronavirüs salgınında kullanılmak üzere bor madeninden el dezenfektanı üretildi. Bor madeni katkılı dezenfektan, virüslerden koruduğu gibi eldeki bakteri ve mantarları öldürüyor.

BOREL fiyatı nedir? Bor madenli el dezenfektanı, ETİ tesislerinde, BOREN tarafından üretiliyor. İlk etapta 100ml. olarak üretimi yapılacak BOREN, 1 ve 5 litrelik boyutlarda da piyasaya sunulacak. Seri üretimin başladığı BOREN dezenfektanı satışı için net tarih bulunmasa da Nisan ayı içerisinde taflarda olması bekleniyor. BOREN nedir? Borlu dezenfektan satışı ve fiyatı haberimizde.

BOREL NEDİR?

BOREN tarafından Ar-Ge çalışmaları yürütülen borlu yerli el dezenfektanı üretimi gerçekleştirildi. Yerli ve milli bor katkılı el dezenfektanı etil alkol, gliserol, bor, aloe vera, lavanta, çay ağacı, yağ ve su karışımıyla üretildi. Antibakteriyel ve antifungal özelliklerdeki çözeltiyle geliştirildi ve içeriği nedeniyle ellerde kuruluk yapmıyor, tahrişi engelliyor. Böylece üst dokusuna zarar vermeden cildi dıştan gelecek etkilere karşı koruyor. Ayrıca etil alkol uçtuktan sonra geriye kalan bor ve esansiyel yağlar antibakteriyel ve antifungal özellikleri sayesinde ayrıca eldeki bakteri ve mantarları da öldürerek yaraların iyileşmesini hızlandırıyor.

BOREL DEZENFEKTANI NE ZAMAN SATIŞA ÇIKIYOR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir süre önce, bor madeninden yerli ve milli el dezenfektanı yapılacağını duyurdu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kovid-19 ile mücadelede kişisel temizliğin önemli olduğunu ve BOREN tarafından Ar-Ge çalışmaları yürütülen bor katkılı el dezenfektanının üretiminin yapıldığını belirtti. Bor madeninden elde edilen el dezenfektanı Nisan ayının üçüncü haftasında satışa çıkarılacak.

BOR MADENLİ EL DEZENFEKTANI FİYATI

BOREL adıyla seri üretimine başlandığını bildiren Bakan Dönmez, "İlk etapta 100 ml. boyutundaki BOREL el dezenfektanlarını uygun fiyattan piyasaya sunacağız. 1 litre ve 5 litrelik boyutlardaki üretim çalışmalarımız halen devam ediyor" dedi.