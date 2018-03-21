"Bordo Bereliler 2: Afrin" Filminin Galası Yapıldı

Filmin oyuncu kadrosunda yer alan Cenk Ertan, Cavit Çetin Güner, Çiğdem Batur, Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Oğuz Yağcı, Ozan Güler, Balamir Emren, Erdoğan Yaprak, Ali Ertem'in yanı sıra galaya İnegöl Kaymakamı Ali Akça, Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, İş Adamı Sedat Peker ile eşi Özge Peker, Sinan Albayrak, Çiğdem Tunç, Tuğba Özay, Sema Çelebi, Metin Keçeci, Mert Öğüt, Ece Okay ve Taner Şafak da katıldı.

Senaryo aşamasının ve ön çalışmalarının temmuz ayında tamamlanan, çekimlerine ise geçtiğimiz aralık ayında başlanan "Bordo Bereliler 2: Afrin" filmi 23 Mart'ta vizyona girecek.

Çekimlerde yüzde yüz yerli üretim silahlar kullanıldı

Özel Kuvvetlere bağlı bordo bereli askerlerin terör örgütlerine yönelik yaptıkları operasyonu konu alan ve Afrin'de başlayıp, Bursa İnegöl'de son bulan "Bordo Bereliler 2: Afrin" filmin çekimlerinde yüzde yüz yerli üretim silahlar kullanılmıştı.

Filmde kullanılan Türkiye üretimi silahlar ise galada Makine Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından sergilendi.