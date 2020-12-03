Borcunu ödemeyen müşterisinin evini bastı, anne ve 4 yaşındaki kızını vahşice öldürdü
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Borcunu ödemeyen müşterisinin evini bastı, anne ve 4 yaşındaki kızını vahşice öldürdü

03.12.2020 15:35 | Son Güncelleme: 03.12.2020 16:18
Borcunu ödemeyen müşterisinin evini bastı, anne ve 4 yaşındaki kızını vahşice öldürdü

Rusya'da, asıl mesleği beden eğitimi öğretmenliği olan 53 yaşındaki güzellik uzmanı Elena Shcherenko, kendisine olan borcunu ödemeyen 38 yaşındaki Anna Abakumova'nun evini bastı. Gözü dönen kadın, anne ve 4 yaşındaki kızı Maria'yı 20 bıçak darbesi ile öldürdü.

Anne ve kızın kanlar içinde kalan cansız bedenleri, Abakumova'nın 12 yaşındaki kızı ve babası Viktor Marshalkin tarafından bulundu.

ESKİ KOCASINDAN ŞÜPHELENDİLER

Polis önce cinayeti Abakumova'nın eski kocasının işlediğinden şüphelendi ve şahsı sorguya aldı. Sorgudan sonra kadının eski kocasının suçsuz olduğu ortaya çıkınca, soruşturma genişletildi.

Borcunu ödemeyen müşterisinin evini bastı, anne ve 4 yaşındaki kızını vahşice öldürdü
Elena Shcherenko

ÖNCE ÖLDÜRDÜ, SONRA SOYDU

Polis, Elena Shcherenko'yu gözaltına aldı. Elena, borcu talep etmek için eve gittiğini, evde aralarında tartışma çıktığını, tartışma esnasında Abakumova'yı ve kızını öldürdüğünü itiraf etti. Elena, ayrıca cinayeti işledikten sonra Abakumova'nın değerli eşyaları ve banka kartlarını çaldığını itiraf etti.

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