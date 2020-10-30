Boran Kuzum ve Miray Daner'den 'aşk' açıklaması
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Boran Kuzum ve Miray Daner'den 'aşk' açıklaması

30.10.2020 11:02 | Son Güncelleme: 30.10.2020 11:07
Boran Kuzum ve Miray Daner'den 'aşk' açıklaması

'Saygı-Bir Ercüment Çözer Dizisi'nin yıldızları Miray Daner ve Boran Kuzum, önceki Gün Zorlu AVM'de görüntülendi

Daha önce pek çok kez aşk yaşadıkları iddia edilen ikili, "Biz gerçekten çok iyi bir dostuz. Her defasında bunu söylemek zorunda kalıyoruz" diyerek tatlı bir sitemde bulundu.

'MİRAY İLE TEKRAR AYNI PROJEDE YER ALAMK ÇOK GÜZEL'

'Saygı' dizisi hakkında konuşan Kuzum, "Miray ile tekrar aynı projede yer almak benim için gerçekten çok güzel oldu. 'Saygı' adlı dizimizin çekimlerini tamamladık. BluTv'de izleyebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Snob Magazin

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