Boran Kuzum kimdir? Boran Kuzum hayatı ve biyografisi! Boran Kuzum kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Boran Kuzum, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Boran Kuzum hakkında merak edilenler. Boran Kuzum hayatı ve biyografisi. Boran Kuzum kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Boran Kuzum merak konusu oldu. İşte Boran Kuzum hakkında merak edilen Boran Kuzum kimdir, Boran Kuzum hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

BORAN KUZUM KİMDİR?

Doğum tarihi: 1 Ekim 1992

Kaç yaşında: 28yaşında

Nereli: Ankara

Boy: 1,88 m

1992'de Ankara'da doğan Boran Kuzum, üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü Tiyatro Anasanat Dalı'nda tamamlamıştır. Televizyonda ilk kez 2015 senesinde Analar ve Anneler dizisiyle yer almıştır. Analar ve Anneler'de eczacı kalfası rolünü canlandırmış, Binnur Kaya, Okan Yalabık ve Hazar Ergüçlü gibi oyuncularla birlikte çalışmıştır. Lakin dizi uzun sürmemiş ekrana veda etmiştir. 2016'da Muhteşem Yüzyıl: Kösem kadrosunda I. Mustafa karakteriyle yer alan oyuncu bu dizide Beren Saat, Ekin Koç ve Aslıhan Gürbüz gibi oyuncularla birlikte rol almış ve ilk kez geniş kitlelerce tanınmıştır. Esas çıkışını Taylan Biraderler'in yönetmenliğinde çekilen, Millî Mücadele yıllarının anlatıldığı Vatanım Sensin isimli dizide oynadığı Leonidas Papadopoulos karakteri ile yapmıştır. Dizi devam ederken genç oyuncu Cingöz Recai filminde ve İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın düzenlediği 21. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında da sahnelenen ve açılış oyunu olarak yer alan, Pürtelaş Tiyatro'nun sahnelediği Martı oyununda Treplev karakterini canlandırmaktadır.