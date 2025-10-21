Haberler

Kanada'dan küçük oğluyla birlikte Mardin'e gelen Alya, vefat eden eşinin son dileğini yerine getirmek için zorlu bir yolculuğa çıkar. Uzak Şehir, Alya'nın bu süreçte karşılaştığı engellere rağmen gösterdiği azim, direniş ve duygusal yolculuğu etkileyici bir anlatımla izleyiciyle buluşturuyor. Peki, Boran için kim donör olacak, Cihan böbreğini verecek mi, Alya böbreğini verecek mi?

Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan Uzak Şehir, yayımlanan tanıtımları ve dikkat çekici afişleriyle kısa sürede izleyicinin ilgisini çekmeyi başardı. Başrollerinde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın yer aldığı yapım, güçlü oyunculuk performansları ve farklı hikâye yapısıyla öne çıkıyor. Boran için kim donör olacak, Cihan böbreğini verecek mi, Alya böbreğini verecek mi?

UZAK ŞEHİR KONUSU

Alya, Cihan'ın evlilik şartını kabul etmez. Bu karardan sonra Cihan, Albora hakkındaki şikayetini geri çekmeyi reddederek hukuki süreci başlatır. Alya'nın bu duruşu karşısında Sadakat son kozunu devreye sokar; ancak bu adım, Alya'yı sakinleştirmek yerine öfkelendirir. Bu sırada Demir, fırsatı değerlendirerek Alya'ya iş birliği teklif eder ve onu kendi tarafına çekmeye çalışır.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Alya ve Cihan, Boran'ın yaşadığı gerçeğiyle sarsılırken Sadakat yaraları daha da derinleştirir. İkili arasındaki bağ sınanırken, CihAl aşkı bu baskıya ne kadar dayanabilecektir?

UZAK ŞEHİR OYUNCU KADROSU

Yapımda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Mehmet Polat, Yunus Eski, Yaren Güldiken ve Kuzey Gezer gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cihan'ın aldığı karar, beraberinde birçok riski getirir. Gizlice attığı bu adım, beklediğinden çok daha karmaşık sonuçlar doğurur. Vicdan azabı büyüdükçe, Alya ile arasında görünmez bir duvar örülür. Alya bu uzaklığı sorguladıkça, altında yatan nedeni anlamakta zorlanır. Gerçeği öğrendiğinde ise aldığı cevaplar onu tatmin etmez. Cihan'daki değişimin izini süren Alya, sonunda tüm sorularına yanıt bulur; ancak bu keşif, onu mutlu mu edecektir yoksa büyük bir hayalin içinde mi kaybolacaktır?

BORAN İÇİN KİM DONÖR OLACAK?

"Uzak Şehir" dizisinde Boran'ın donör arayışı heyecanla takip ediliyor. Cihan'ın donör olma olasılığı, onun diziden ayrılabileceği iddialarını gündeme getirmişti. Ancak gelişmeler farklı yönde ilerledi; Alya, donör olmayı kabul etti. Hikâyenin nasıl şekilleneceği ise yeni bölümde ortaya çıkacak.

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMotto Premium Hotel info:

habere bak ya ıyıce kafayı sıyırdılar habercıler.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
