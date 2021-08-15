Bora Koçyiğit'ten SuperMassive Blaze'e övgü dolu sözler!
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Bora Koçyiğit'ten SuperMassive Blaze'e övgü dolu sözler!

Bora Koçyiğit'ten SuperMassive Blaze'e övgü dolu sözler!
Playerbros - Haberler | Gamegar

SuperMassive Blaze durdurulamıyor!

Değerli iş insanlarından biri olmasının yanı sıra espor ekosistemine kattığı değerle bilinen Bora Koçyiğit'ten SuperMassive Blaze'e övgü dolu sözler geldi.

Bora Koçyiğit, kişisel Twitter hesabından kurucu ortaklarından biri olduğu SuperMassive Blaze takımının 2-3 günlük bilançosu hakkında bir gönderi paylaştı. Koçyiğit, paylaştığı gönderide League of Legends, VALORANT, Rocket League, NBA 2K ve PUBG'de katıldığı turnuvalardan aldığı galibiyetlerden söz etti. Paylaşılan gönderi ise şu şekilde:

Son 2-3 günün bilançosu:

League of Legends: AKADEMİ LİGİ ŞAMPİYONLUĞU

VALORANT: VCT EMEA Finalleri win (Berlin'e 1 win kaldı)

ROCKET LEAGUE: TESFED ŞAMPİYONLUK

NBA2K: TESFED ŞAMPİYONLUK

PUBG: PCS 5 EMEA Finalleri Liderlik (son gün yarın)

Koçyiğit, bu başarılardan söz ettikten hemen sonra paylaşımın sonuna ise "Gurur" yazarak takımına olan sevgisini ve hissetmiş olduğu başarı duygusunu belirtti.

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Kaynak: Playerbros

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