Booking.com nedir? Booking.com Türkiye geri dönüyor!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Booking.com nedir? Booking.com Türkiye geri dönüyor!

14.10.2020 11:13 | Son Güncelleme: 14.10.2020 11:37
Booking.com nedir? Booking.com Türkiye geri dönüyor!

İnternet düzenlemelerin ardından, Spotify'dan sonra tatil rezervasyon sitesi Booking.com Türkiye'de ofis açarak vergi ödemeyi kabul etti. Gereken işlemlerin yapılmasından sonra Booking.com'un erişime açılması bekleniyor. Booking.com nedir?

Türkiye'de internet düzenlemesinin ardından, pek çok şirkete ofis açması için bildiri gitti. Bazı şirketler ofis açarak vergi ödemeyi kabul etti. Dün İsveç merkezli Spotify'ın yayın lisansı alacağını açıklamasının ardından bir haber de Hollanda merkezli online rezervasyon sitesi Booking.com'dan geldi. Booking.com nedir?

BOOKİNG.COM NEDİR?

1996 yılında Amsterdam'da kurulan Booking.com, küçük bir Hollanda girişiminden dünyanın lider dijital seyahat şirketlerinden biri haline geldi. Booking Holdings Inc.'in bir parçası olan Booking.com'un misyonu herkesin dünyayı keşfetmesini kolaylaştırmaktır.

Booking.com nedir? Booking.com Türkiye geri dönüyor!

Booking.com, seyahatteki pürüzleri ortadan kaldırmaya yardımcı olan teknolojiye yatırım yaparak evlerden otellere ve çok daha fazlasının olduğu harika konaklama yerleri, çeşitli ulaşım seçenekleri ve unutulmayacak deneyimleriyle milyonlarca gezgini sorunsuz bir şekilde bir araya getirir. Köklü markalar ve her büyüklükten girişimciler için dünyanın en büyük seyahat pazar yerlerinden biri olan Booking.com, dünyanın dört bir yanındaki tesislerin global bir kitleye ulaşmasını ve işlerini büyütmesini sağlar.

Booking.com 43 dilde mevcuttur ve 6,2 milyondan fazla ev, daire ve diğer benzersiz konaklama yerleri dahil olmak üzere toplamda 28 milyondan fazla konaklama birimi sunar. Her nereye gitmek isterseniz veya ne yapmak isterseniz Booking.com bunu kolaylaştırır ve 7/24 müşteri desteğiyle yanınızda olur.

BOOKİNG HİZMETLERİ NELERDİR?

Booking hizmetleri arasında, konaklama rezervasyonları, uçuş arama, araç kiralama hizmeti bulma, turistik noktaları öğrenme ya da bir anlamda online turist rehberi, havaalanı taksileri gibi ana başlıklar bulunuyor. Bunların dışında, bir otel ile ilgili fikir sahibi olabileceğiniz tüm detaylar, online rezervasyon ve ödeme işlemleri de yine Booking servisleri arasında yer alıyor.

İlgili Haberler

Emekli geri ödemesi nedir? Nasıl sorgulanır? Emekli geri ödemesi sorgulama ekranı nasıl gözüküyor?
Emekli geri ödemesi nedir? Nasıl sorgulanır? Emekli geri ödemesi sorgulama ekranı nasıl gözüküyor?
Süper hücre nedir? Süper hücre yağışı nedir?
Süper hücre nedir? Süper hücre yağışı nedir?
OECD nedir? OECD açılımı nedir, üye ülkeleri hangileri?
OECD nedir? OECD açılımı nedir, üye ülkeleri hangileri?
Haber Yorumları (3)
GAMZE: vergiye bağlanması normal ve mantıklı
Cevap Yaz Yayından Kaldır
JÜLİDE: eskiden sadece bu site vardı çok da iş görüyordu
Cevap Yaz Yayından Kaldır
MERVE: haksız rekabet nedeniyle kapatılmıştı 2017de ne çektin be booking
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Fuat Oktay Ersin Tatar İlham Aliyev Enis Berberoğlu
Magazin Cem Özer Yasemin Özilhan Mehmet Ali Erbil Soner Sarıkabadayı
Spor Falcao Can Bartu Mbaye Diagne Josef De Souza Vincent Aboubakar
Daha Fazla Ekim Erkek Apple İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Booking.com nedir? Booking.com Türkiye geri dönüyor! - Amsterdam
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.10.2020 12:02:12. #1.15#
title