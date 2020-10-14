Booking.com nedir? Booking.com Türkiye geri dönüyor!

İnternet düzenlemelerin ardından, Spotify'dan sonra tatil rezervasyon sitesi Booking.com Türkiye'de ofis açarak vergi ödemeyi kabul etti. Gereken işlemlerin yapılmasından sonra Booking.com'un erişime açılması bekleniyor. Booking.com nedir?

Türkiye'de internet düzenlemesinin ardından, pek çok şirkete ofis açması için bildiri gitti. Bazı şirketler ofis açarak vergi ödemeyi kabul etti. Dün İsveç merkezli Spotify'ın yayın lisansı alacağını açıklamasının ardından bir haber de Hollanda merkezli online rezervasyon sitesi Booking.com'dan geldi. Booking.com nedir?

BOOKİNG.COM NEDİR?

1996 yılında Amsterdam'da kurulan Booking.com, küçük bir Hollanda girişiminden dünyanın lider dijital seyahat şirketlerinden biri haline geldi. Booking Holdings Inc.'in bir parçası olan Booking.com'un misyonu herkesin dünyayı keşfetmesini kolaylaştırmaktır.

Booking.com, seyahatteki pürüzleri ortadan kaldırmaya yardımcı olan teknolojiye yatırım yaparak evlerden otellere ve çok daha fazlasının olduğu harika konaklama yerleri, çeşitli ulaşım seçenekleri ve unutulmayacak deneyimleriyle milyonlarca gezgini sorunsuz bir şekilde bir araya getirir. Köklü markalar ve her büyüklükten girişimciler için dünyanın en büyük seyahat pazar yerlerinden biri olan Booking.com, dünyanın dört bir yanındaki tesislerin global bir kitleye ulaşmasını ve işlerini büyütmesini sağlar.

Booking.com 43 dilde mevcuttur ve 6,2 milyondan fazla ev, daire ve diğer benzersiz konaklama yerleri dahil olmak üzere toplamda 28 milyondan fazla konaklama birimi sunar. Her nereye gitmek isterseniz veya ne yapmak isterseniz Booking.com bunu kolaylaştırır ve 7/24 müşteri desteğiyle yanınızda olur.

BOOKİNG HİZMETLERİ NELERDİR?

Booking hizmetleri arasında, konaklama rezervasyonları, uçuş arama, araç kiralama hizmeti bulma, turistik noktaları öğrenme ya da bir anlamda online turist rehberi, havaalanı taksileri gibi ana başlıklar bulunuyor. Bunların dışında, bir otel ile ilgili fikir sahibi olabileceğiniz tüm detaylar, online rezervasyon ve ödeme işlemleri de yine Booking servisleri arasında yer alıyor.