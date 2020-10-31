Bomba kat nedir? Bomba kat ne demek?
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Bomba kat nedir? Bomba kat ne demek?

31.10.2020 18:09 | Son Güncelleme: 31.10.2020 18:13
Bomba kat nedir? Bomba kat ne demek?

İzmir'deki deprem sonrası gündem olan bomba kat kavramı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki, Bomba kat ne demek? Bomba kat nedir?

Deprem felaketi sonrası gündeme gelen bomba kat, vatandaşların merak konusu oldu. Peki, Bomba kat nedir? Bomba kat ne demek?

BOMBA KAT NEDİR?

İzmir'deki deprem sonrası ortaya çıkan çarpıcı fotoğraflardan biri olan bir apartmanın önceki ve sonraki halini Prof. Dr. Oğuz Çelik yyorumladı. Zemin katlarda duvarların olmadığı yerde tamamen pencerelerin olduğunu söyleyen Çelik "Bu tür katlara 'bomba kat' ismi veriliyor. Çünkü burada bina kapasitesini yitirdiği an göçmeye başlıyor" dedi.

Çelik, yaptığı açıklamada, "Zemin kattaki duvarların olmadığı yerde tamamen pencereler var. Bu bizim yumuşak kat dediğimiz problemi ortaya çıkarıyor. 4-5 katlı binalarda bu çok yapılır. Binanın bu katı bir şekilde duvarların süreksizliği nedeniyle zayıf hale geliyor. Binanın yük taşımasına sebep oluyor. Bu tür sistemler güney Avrupa'daki pek çok şehirde karşılaşılan sistemlerden birisi. Çok önemli bir düzensizlik durumu ortaya çıkıyor. Bu tür katlara bazıları 'bomba kat' ismini veriyor. Çünkü burada bina kapasitesini yitirdiği an göçmeye başlıyor. Çoğu zaman bir sorun binanın yıkılması için sebep oluyor. Binanın içerisindeki taşıyıcı elemanların düzenli olmadığı sonucu ortaya çıkabilir" ifadelerini kullandı.

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