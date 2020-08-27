Bomba iddia: Sevgilisi Guido Senia'nın faturalarını ödemekten sıkılan Şeyma Subaşı ilişkisini noktaladı
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Bomba iddia: Sevgilisi Guido Senia'nın faturalarını ödemekten sıkılan Şeyma Subaşı ilişkisini noktaladı

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından sevgilisiyle olan bazı fotoğraflarını sildi. Subaşı'nın Senia'nın faturalarını ödemekten sıkıldığı için ilişkisi noktaladığı iddiası ise magazin gündemine bomba gibi düştü.

27.08.2020 14:33 | Son Güncelleme: 27.08.2020 15:03

Son günlerde özel hayatıyla ilgili iddialardan dolayı gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı'nın 1,5 yıldır aşk yaşadığı Guido Senia ile ayrıldığı ileri sürüldü. Subaşı'nın sevgilisinin faturalarını ödediği yönündeki iddiaların ardından Instagram'da Guido ile olan fotoğraflarını silmesi dedikoduları güçlendirdi.

SEVGİLİSİNİN FATURALARINA İSYAN ETTİ

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Şeyma Subaşı, ayrılık haberlerinin ardından bir fotoğrafını "Özgür kuş" notuyla paylaştı. Şeyma Subaşı'nın ayrılık kararında 'Tüm faturaları ben ödüyorum' diyerek sevgilisine tepki duymasında büyük payının olduğu ileri sürüldü.

Bomba iddia: Sevgilisi Guido Senia'nın faturalarını ödemekten sıkılan Şeyma Subaşı ilişkisini noktaladı

"GUIDO BANA PARA ÖDETMİYOR" DEMİŞTİ

Bunların yanı sıra Şeyma Subaşı geçtiğimiz aylarda konuk olduğu bir yayında "Acun, Melisa'yla olan üç tatilimi karşılıyor, anlaşmamız var. Guido, beraber gittiğimiz tüm tatil masraflarını ödüyor, kuruş ödetmiyor" demişti.

Bomba iddia: Sevgilisi Guido Senia'nın faturalarını ödemekten sıkılan Şeyma Subaşı ilişkisini noktaladı
Bomba iddia: Sevgilisi Guido Senia'nın faturalarını ödemekten sıkılan Şeyma Subaşı ilişkisini noktaladı
Haber Yorumları (11)
ACUNNN: Oysaki tüm faturaları ben ödüyordum. Şimdi her an mesaj atıcak Acun para diye. Yandık. Adam en azından oyalıyordu.
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JOH: La vampir gibi o karıda hiç o göz var mı? Adamın ocağını kurutur. Bi şeye de benzese, patlak top gibi, cossss
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VTNDS: bizede boyle bir fatura yatıracak kadın lazım
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