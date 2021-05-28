Bomba iddia: Merve Çağıran ve İsmail Hacıoğlu, ihanet yüzünden ayrıldı

İsmail Hacıoğlu ve Merve Çağıran, 1,5 yıllık ilişkilerini sürpriz bir kararla noktaladı. Merve Çağıran'ın İsmail Hacıoğlu'nu başka bir kadınla yakaladığı ve bu yüzden onu terk ettiği iddia edildi.

Duygu Kumarki ile boşandıktan kısa bir süre sonra meslektaşı Merve Çağıran ile aşk yaşadığını ilan eden oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun ilişkisi tatsız bitti. 1,5 yıldır birlikte olan çiftin ihanet yüzünden ayrıldığı magazin gündemine bomba gibi düştü.

İLİŞKİ İHANET YÜZÜNDEN Mİ BİTTİ?

Hürriyet'in haberine göre, Çağıran'ın Hacıoğlu'nu başka bir kadınla yakaladığı ve bu yüzden onu terk ettiği öne sürüldü. İsmail Hacıoğlu ve Merve Çağıran, geçen ay tatil dönüşü Cihangir'de görüntülenmiş ve mutluluk pozları vermişti.

EŞİNİ MERVE İLE ALDATTIĞI SÖYLENMİŞTİ

Daha öncede İsmail Hacıoğlu'nun eski eşi Duygu Kumarki de 4 yıllık evliliklerinin Merve Çağıran yüzünden bittiğini öne sürmüş, ikili ise iddiayı yalanlamıştı.