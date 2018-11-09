Bomba İddia! Ahmet Kural'dan Şiddet Gördüğünü Söyleyen Sıla, Ziynet Sali'nin Kolunu Kırdı
Ahmet Kural tarafından dövüldüğünü söyleyerek şikayetçi olan Sıla Gençoğlu'nun, Nişantaşı'nda bir otelde şarkıcı Ziynet Sali'ye şiddet uyguladığı iddia edildi.
Sevgilisi tarafından darp edilen Sıla Gençoğlu'nun, Ahmet Kural ile ayrı oldukları dönemde şarkıcı Ziynet Sali'ye şiddet uyguladığı iddia edildi.
BİR OTELDE DARP EDİP KOLUNU KIRDI
Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' adlı programda Sıla Gençoğlu'nun, şarkıcı Ziynet Sali'yi darp ettiği iddia edildi. Programın Whatsapp ihbar hattına gelen iddiaya göre Gençoğlu, Nişantaşı'nda bir otelde Ziynet Sali'nin kolunu kırdı. Sali'nin kırık koluyla golf oynadığı bir görüntüsünün yayınlanması da bu iddiayı destekledi.
KAVGANIN SEBEBİ OLARAK GÖSTERİLMİŞTİ
Ziynet Sali, Ahmet Kural'ın, şarkıcı Sıla'ya şiddet uygulamasına sebep olarak gösterilmişti. Çıkan haberlerin ardından Ziynet Sali, Muhabirlerin "Sıla Hanım'a mesaj attınız mı?" sorusuna "Saçmalayın" diyerek sert bir dille cevap vermişti.
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eviniz var arabanız var paranız var DAHA NE İSTİYORSUNUZCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ay sılaaaa allah müstehakını versin, ahmet kuralı bitircem derken, kendini bitirdin ıykCevap Yaz Yayından Kaldır
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Sıla tekrar Ziynete saldırdı, Ahmet de onu korumak için Sılaya müdahale etti.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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sıla tam bir şeytan. . . . masum ayağına yatıyor . . ahmetten geçmiş ayrılığının intikamını alıyor şu an. . . . sinsiiCevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
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Serhat neler dönmüş yaaCevap Yaz Yayından Kaldır