Bolvadin'de gıda üretimi yapan ve satan işletmelere yönelik denetim - Haberler
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Bolvadin'de gıda üretimi yapan ve satan işletmelere yönelik denetim

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bolvadin'de gıda üretimi yapan ve satan işletmelere yönelik denetim

Afyonkarahisar Bolvadin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından gıda üreten ve satan işletmelere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar Bolvadin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından gıda üreten ve satan işletmelere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Denetimler ilçe merkezinde gerçekleştirildi. Ekipler denetimler kapsamında gittikleri gıda üretimi yapan ve satan market, lokanta gibi işletmelerde hijyen başta olmak üzere ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol etti. Denetimlerde satışların kurallara uygun yapılması yönünde işletme sahipleri uyarıldı. - AFYONKARAHİSAR

Bolvadin'de gıda üretimi yapan ve satan işletmelere yönelik denetim

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Karahisar, Hisarcık, Market, Tarım, Yerel, Haberler

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