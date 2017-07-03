Boluspor Yeni Transferlerine İmza Attırdı

TFF 1. Lig takılarından Boluspor, transfer çalışmaları kapsamında Balıkesirspor'dan transfer ettiği İshak Çakmak ve Gaziantepspor'dan Gökhan Değirmenci ile sözleşme imzaladı.



Yeni sezon için transfer çalışmalarına devam eden Boluspor, Karaçayır'da bulunan tesislerinde düzenlediği imza töreniyle 2 futbolcuyu renklerine bağladı. Kırmızı-beyazlılar, geçen sezon Boluspor'da iyi bir performans sergileyen Guido Koçer ile de yeni sezonda devam etme kararı alarak imza attırdı.



İmza töreni öncesi açıklama yapan Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkcı, "İlk transferimiz Balıkesirspor'dan gelen eski oyuncumuz İshak Çakmak ve Gaziantespor'dan kalecimiz Gökhan Değirmenci ile 2 yıllık mukavele imzalayacağız. Geçen sene aramıza katılan Guido Koçer ile bu sene tekrar beraberiz ve 1 yıllık sözleşme imzaladık. Bu sene ligde birinci veya ikinci sırada olma açısından en az 6 yeni transfer konusunda mutabakata varmıştık. Guido ile beraber 3 futbolcumuzu renklerimize bağladık. Kalan 4 transferimizi de 1 hafta 10 gün içinde renklerimize bağlayacağız. Bu transferler Bolu'muza, Boluspor'umuza hayırlı uğurlu olsun" dedi.



Boluspor'un, Balıkesirspor'dan kadrosuna kattığı İshak Çakmak, daha önce oynadığı kulübe tekrar döndüğü için mutlu olduğunu belirterek şunları söyledi:



"İnşallah Boluspor'u hak ettiği yere çıkarırız. Tekrar söylüyorum. Buraya geldiğim için gerçekten çok mutluyum. Belki biraz klasik olacak ama ben saha dışında konuşmayı sevmem. Buraya ilk geldiğim zaman da onu söyledim. Tek cümle söyleyeceğim, 'o sene bu sene olacak' inşallah."



Kırmızı-beyazlı ekibin Gaziantespor'dan kadrosuna kattığı kaleci Gökhan Değirmenci ise hedefleri olan bir camiaya geldiğini ifade ederek, "Bu sene belli hedefleri olan bir camiaya geldiğimi düşünüyorum. Süper Lig yolunda benim de katkım olursa çok mutlu olacağım. Tabi bu belirli bir gurubun veya belirli kişilerin kenetlenmesiyle olmuyor, bütün şehrin kenetlenmesi gerekiyor. Boluspor'un Süper Lig hasretini dindirmek istiyoruz. Ben de bunun için elimden gelen her şeyi sahada yapmak için söz veriyorum. Her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu. - BOLU