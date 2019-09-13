Boluspor'da hedef 3 puan

13.09.2019 19:28

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'un kaptanı Bilal Kısa, "İnşallah yarın mutlu bir şekilde 3 puanı alıp, sahadan ayrılırız" dedi.

Boluspor'un yarın oynayacağı Altay maçı hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen antrenman öncesinde gazetecilere açıklama yapan Kısa, Boluspor'un lige kötü başladığını belirtti.

Lige, hedefleri doğrultusunda iyi bir başlangıç yapamadığını vurgulayan Kısa, "Bu hafta bizim için yeni bir başlangıç olacak. Yarın ki oynayacağımız maç kolay olmayacak. Bunun farkındayız. Ama içeride kendi evimizde oynuyoruz ve yarın inşallah kazanan taraf biz olacağız." diye konuştu.

-"Çünkü bu kulübün her zaman hedefleri olmuştur"

Kısa, Altay karşısında kazanmak için sonuna kadar mücadele edeceklerine işaret ederek, şunları söyledi:

"İnşallah yarın mutlu bir şekilde 3 puanı alıp, sahadan ayrılırız. Çünkü bu kulübün her zaman hedefleri olmuştur. Biz de bu hedefleri biliyoruz. Bu hedeflere ulaşmak için inşallah yarın bir başlangıç yaparız. Dediğim gibi inşallah sahadan 3 puanla çıkarız. Sait hoca geçen sene burada çalışmış. Tabi ki bizim için kolay olmayacak. Çünkü Altay'da iyi bir takım. Biz bir başlangıç yapmak zorundayız. 3 haftaya baktığımız zaman iyi sonuçlar almadık. Belki dönem dönem iyi oyunlar oynadık. Kazanmaya yakındık ama. Sonuca etkili olmadı."

Boluspor'un hedefinin her zaman şampiyonluk olduğunu kaydeden Kısa, "Biz bunun için buraya geldik. Bunun için sahada mücadele ediyoruz. Boluspor daha önceki senelerde lige hep iyi başlayıp, sonunu getirememiştir. Bu sene ilk 3 haftada istediğimiz sonuçları alamadık ama inşallah sonunu iyi getiririz. İstediğimiz hedefe ulaşırız. Yarın bu açıdan bizim için çok önemli. Bir başlangıç yapıp, inşallah bundan sonra sonuç yakalarız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA