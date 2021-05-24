Bolu Orman Bölge Müdürlüğü personeline drone eğitimi verildi
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Bolu Orman Bölge Müdürlüğü personeline drone eğitimi verildi

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü personeline drone eğitimi verildi
Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'nde görev yapan personele drone eğitimi verildi.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'nde görev yapan personele drone eğitimi verildi.

İstanbul başta olmak üzere Ankara, Sakarya, Antalya, Iğdır, Samsun, Manisa, Bursa ve daha pek çok ilde eğitim düzenleyen Dronmarket firması tarafından Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'nde gerçekleşen 12 günlük eğitime 135 kişi katıldı.

Programda, drone eğitmeni Taha Yasin Kapucu tarafından verilen İHA-1 eğitiminin yanı sıra ormancılıkta drone kullanımı ve fayda yöntemleri gibi konulara değinildi.

Eğitimde orman muhafaza memurları devriye görevlerini, harita ve tapu kadastro memurları ise ormanda haritalama, servet ölçümü ve stok kontrollerini dronlarla nasıl yapacakları üzerine teknik bilgilendirme aldı.

Son dönemde kurumlardan gelen drone pilotluğu eğitim talepleri ile bireysel drone pilotu olmak isteyenlerin sayısında artış yaşandığına dikkati çeken Kapucu, "Bugüne kadar 3 binden fazla kişiye İnsansız Hava Aracı (İHA) pilotluğu eğitimi verdik. Drone pilotları kamuda belediyeler, valilikler, orman genel müdürlükleri gibi pek çok yerde çalışabiliyor." dedi.

Kapucu, eğitimlerde teknik donanımla ilgili gerekli eğitim ve bilgilendirmenin yapıldığını ifade ederek, "Kamu ve özel firmalardaki personele yönelik eğitimlerimiz yıl boyunca devam ediyor. Firmanın dronu kullanacağı alana göre özel eğitimler planlıyoruz. Her kurumun ihtiyacını belirleyerek teknik destek sağlıyoruz." şeklinde konuştu.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü personeline drone eğitimi verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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