BOLU'NUN YÜKSEK KESİMLERİ BEYAZA BÜRÜNDÜ - Haberler
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BOLU'NUN YÜKSEK KESİMLERİ BEYAZA BÜRÜNDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
BOLU'NUN YÜKSEK KESİMLERİ BEYAZA BÜRÜNDÜ

BOLU'nun yüksek kesimleri yoğun kar yağışıyla beyaza büründü.

BOLU'nun yüksek kesimleri yoğun Kar yağışıyla beyaza büründü. İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler karla kaplanan yollarda kar küreme çalışması yaptı.

Kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki 2 bin 200 rakımlı Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan Kartalkaya kayak merkezi ile Sarıalan ve Aladağ yaylalarında bu sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Kar kalınlığı 7 santime ulaştı. Çam ormanları beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışı nedeniyle beyaza bürünen alanlar, seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu. İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler karla kaplanan yollarda kar küreme çalışması yaptı.

BOLU'NUN YÜKSEK KESİMLERİ BEYAZA BÜRÜNDÜ

BOLU'NUN YÜKSEK KESİMLERİ BEYAZA BÜRÜNDÜ

BOLU'NUN YÜKSEK KESİMLERİ BEYAZA BÜRÜNDÜ

BOLU'NUN YÜKSEK KESİMLERİ BEYAZA BÜRÜNDÜ

BOLU'NUN YÜKSEK KESİMLERİ BEYAZA BÜRÜNDÜ

BOLU'NUN YÜKSEK KESİMLERİ BEYAZA BÜRÜNDÜ

BOLU'NUN YÜKSEK KESİMLERİ BEYAZA BÜRÜNDÜ

BOLU'NUN YÜKSEK KESİMLERİ BEYAZA BÜRÜNDÜ

BOLU'NUN YÜKSEK KESİMLERİ BEYAZA BÜRÜNDÜ

BOLU'NUN YÜKSEK KESİMLERİ BEYAZA BÜRÜNDÜ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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