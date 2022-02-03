Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı

SEBEN, BOLU (DHA) - BOLU'nun yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili oldu. Bolu-Seben-Kıbrıscık ilçeleri yolunda biriken karların ağırlığından çok sayıda ağaç devrildi. Karayolları ekipleri ise ağaçları kaldırdı.

Bolu'nun yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde yoğun kar yağışı başladı. Kar yağışı, Aladağlar, At Yaylası, Sarıalan Yaylası gibi yüksek noktalarda etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle Bolu-Seben-Kıbrıscık ilçeleri yolundaki çok sayıda çam ağacı, üzerinde biriken karların ağırlığıyla devrildi. Karayolları ekipleri, yollara devrilen ağaçları kaldırdı. Bölgede çok sayıda ağacın da kar nedeniyle eğildiği gözlendi.