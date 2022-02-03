Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı

Demirören Haber Ajansı, Murat Küçük - Güncel
 - Güncelleme:

BOLU'nun yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili oldu.

SEBEN, BOLU (DHA) - BOLU'nun yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili oldu. Bolu-Seben-Kıbrıscık ilçeleri yolunda biriken karların ağırlığından çok sayıda ağaç devrildi. Karayolları ekipleri ise ağaçları kaldırdı.

Bolu'nun yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde yoğun kar yağışı başladı. Kar yağışı, Aladağlar, At Yaylası, Sarıalan Yaylası gibi yüksek noktalarda etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle Bolu-Seben-Kıbrıscık ilçeleri yolundaki çok sayıda çam ağacı, üzerinde biriken karların ağırlığıyla devrildi. Karayolları ekipleri, yollara devrilen ağaçları kaldırdı. Bölgede çok sayıda ağacın da kar nedeniyle eğildiği gözlendi.


Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı

Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı

Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı

Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı

Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı

Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı

Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı

Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı

Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı

Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı

Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı

Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Güncel

Seben, Bolu, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title