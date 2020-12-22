Bolu'nun neyi meşhur? Bolu'nun meşhur olan yiyecekleri ve içecekleri nelerdir? Bolu'nun nesi meşhur?

Türkiye'de yer alan illerimizin ayrı ayrı meşhur olan yiyecekleri vardır. İllerimizden birisi olan Bolu'nun nesi meşhur, neyi meşhur? Bolu'da yenilebilecek yemekler nelerdir? Bolu'nun en meşhur içecekleri nelerdir? Bolu'nun en meşhur yemekleri, Bolu'nun en meşhur yerleri, turistik bölgesi, yiyecekleri haberimizde...

Ülkemizde bütün illerin kendilerine özel meşhur bir şeyleri vardır. Bazı illerin 1 tane meşhur yiyeceği veya yeri olurken bazı illerimizin ise birden fazla şeyi meşhurdur. Peki Bolu'nun neyi meşhurdur, Bolu'nun nesi meşhur? Bolu'nun en meşhur yiyecekleri nelerdir?

BOLU'NUN NEYİ MEŞHUR?

Bolu ilimizin en meşhur yiyecekleri ve içeceklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Ovmaç Çorbası

Bakla Çullaması

Keşli Cevizli Erişte

Keş

Kedi Batmaz

İmaret Çorbası

Abant Kebabı

Paşa Pilavı

Kaldırık Dolması

Bolubeyi Tatlısı

Mudurnu Baklası

Patatesli Köy Ekmeği

Kaşık Atması

Bolu Çikolatası

Kartalkaya Kebabı

Mengen Pilavı

Yedigöller Kebabı

Bolu Köftesi

Kabaklı Gözleme

Saray Helvası

Bolu'nun en meşhur yiyecekleri ve içecekleri bu şekildedir. Bunların dışında da illaki meşhur olan şeyleri mevcuttur. Fakat en popülerleri bunlardır diyebiliriz.