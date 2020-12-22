Bolu'nun neyi meşhur? Bolu'nun meşhur olan yiyecekleri ve içecekleri nelerdir? Bolu'nun nesi meşhur?
Türkiye'de yer alan illerimizin ayrı ayrı meşhur olan yiyecekleri vardır. İllerimizden birisi olan Bolu'nun nesi meşhur, neyi meşhur? Bolu'da yenilebilecek yemekler nelerdir? Bolu'nun en meşhur içecekleri nelerdir? Bolu'nun en meşhur yemekleri, Bolu'nun en meşhur yerleri, turistik bölgesi, yiyecekleri haberimizde...
Ülkemizde bütün illerin kendilerine özel meşhur bir şeyleri vardır. Bazı illerin 1 tane meşhur yiyeceği veya yeri olurken bazı illerimizin ise birden fazla şeyi meşhurdur. Peki Bolu'nun neyi meşhurdur, Bolu'nun nesi meşhur? Bolu'nun en meşhur yiyecekleri nelerdir?
BOLU'NUN NEYİ MEŞHUR?
Bolu ilimizin en meşhur yiyecekleri ve içeceklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
- Ovmaç Çorbası
- Bakla Çullaması
- Keşli Cevizli Erişte
- Keş
- Kedi Batmaz
- İmaret Çorbası
- Abant Kebabı
- Paşa Pilavı
- Kaldırık Dolması
- Bolubeyi Tatlısı
- Mudurnu Baklası
- Patatesli Köy Ekmeği
- Kaşık Atması
- Bolu Çikolatası
- Kartalkaya Kebabı
- Mengen Pilavı
- Yedigöller Kebabı
- Bolu Köftesi
- Kabaklı Gözleme
- Saray Helvası
Bolu'nun en meşhur yiyecekleri ve içecekleri bu şekildedir. Bunların dışında da illaki meşhur olan şeyleri mevcuttur. Fakat en popülerleri bunlardır diyebiliriz.