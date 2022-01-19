Bolu-Mudurnu kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor - Haberler
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Bolu-Mudurnu kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor

Bolu-Mudurnu kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor
AA / İlhami Çetin - Haberler | Güncel

Bolu-Mudurnu kara yolunda kayan araçlar ulaşımın aksamasına neden oldu.

MUDURNU, BOLU (AA) - Bolu- Mudurnu kara yolunda kayan araçlar ulaşımın aksamasına neden oldu.

Bölgede etkili olan yoğun yağış ile kar kalınlığının yer yer 80 santimetreye ulaştığı Bolu-Mudurnu kara yolunun Tepe Karakolu mevkisinde sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Zincirsiz araçlar diğer sürücüler tarafından itilerek kurtarıldı.

Bolu-Mudurnu arasında yolcu taşımacılığı yapan bir midibüs de zincir takmadığı için yolda kaldı. Yaklaşık yarım saat yolda kalan midibüs yoluna zincir takarak devam etti.

Bölgede kamyonlar ve zincir takan araçların ilerlediği, bazı tırların ise yol kenarında beklediği görüldü.

Bolu-Mudurnu kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor

Bolu-Mudurnu kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor

Bolu-Mudurnu kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor

Bolu-Mudurnu kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor

AA / İlhami Çetin - Son Dakika Haberleri

Midibüs, Mudurnu, Bolu, kar, Güncel, Haber

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