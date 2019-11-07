Bolu küçük dükkanında antika satarak geçimini sağlıyor

07.11.2019 11:32 | Son Güncelleme: 07.11.2019 11:39

Küçük dükkanında antika satarak geçimini sağlıyor

Bolu'da,3 yaşında geçirdiği çocuk felci nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum kalan Bayram Atalay(57) 5 metrekarelik mütevazi dükkanında antika satışı ve eski radyo tamiri yaparak geçimini sağlıyor.

Bolu'da oturan Bayram Atalay, 3 yaşındayken geçirdiği çocuk felci nedeniyle yürüme yetisini kaybetti. Yaşamı dört duvar arasında geçen Atalay'a, Almanya'da oturan bir yakını tekerlekli sandalye hediye etti. Atalay bu sayede sosyal hayata karıştı. Bir engelli derneğinde yönetici olan Atalay, ayrıca oturarak voleybol takımı sporcusu oldu. Atalay, aynı zamanda çeşitli ticari faaliyetlerde de bulundu. İlk olarak bavul alım satımı yaparak ticarete başlayan Atalay, daha sonra uzun yıllar sarraflık yaptı. Atalay son 5 yıldır da 5 metrekarelik mütevazi dükkanında antika ürünler satıp, eski radyo ve plakçalar tamiri yapıyor. Atalay'ın zorluklara rağmen her gün gelip dükkanını açması ve hayata tutunuş biçimi çevresinden de takdir topluyor.

Kendini bildiğinden beri tekerlekli sandalyeye mahkum olduğunu anlatan Atalay, Yetişkin olduktan sonra sosyal hayatım başladı. Daha önce vaktimin büyük kısmını evde radyo dinleyerek geçirdim. Zamanımın büyük kısmını evde geçiriyordum. Asıl sorun bir tekerlekli sandalyemin olmamasıydı. Bir yakınım tekerlekli sandalye hediye etti. Ondan sonra bütün yaşantım değişti. dedi.

Atalay, tekerlekli sandalyeye kavuştuktan sonra sosyal hayata atılıp, ticaretle uğraştığını belirterek, Ticarete bavul ticareti ile başladım. O zamanlar bir arkadaşın tezgahında yardım ediyordum. Daha sonra kendim alıp satmaya başladım. Şu anda dükkanımda gaz lambası, plak gibi şeyler satıyorum. Aynı zamanda eski radyo tamiri, plakçalar tamiri yapıyorum. Bir de cumhuriyet dönemi kağıt paralarına ilgim var. Elime geçtiği sürece onlarla da ilgileniyorum. Para çok değiştiği için artık eskisi gibi ilgi kalmadı. Bana gelmiyor fazla.

Bir dernekte başkan yardımcılığı yaptığını hatırlatan Atalay, Bizim birinci hedefimiz ulaşılabilirlik. Yani bir engellinin evden çıkıp şehirde rahatça dolaşabilmesi bizim için en önemlisi. Bu tekerlekli sandalyeler olmadığı zaman bizim bütün işimiz bozuluyor.

Kaynak: DHA