Bolu kent merkezinde sis etkili oluyor
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Bolu kent merkezinde sis etkili oluyor

25.12.2020 11:08 | Son Güncelleme: 25.12.2020 11:16
Bolu kent merkezinde sis etkili oluyor

Bolu kent merkezinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı.

Bolu kent merkezinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı.

Bolu'da, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kent merkezinde sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oluyor. Sisin etkili olduğu D-100 Karayolu Paşaköy, Dağkent ve Yumrukaya mevki'ilerinde sürücüler zor anlar yaşadı. Görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü D-100 Karayolu'nda sürücüler ışıklı tabelalarla hız yapmamaları ve takip mesafelerini korumaları yönünde uyarılıyor.

Kentin yüksek kesimlerinde yer alan mahallelerinde yoğun sis etkisini gösteriyor. Bazı bölgelerde sis denizini andıran görüntüler de ortaya çıktı.

-İHA-

Bolu kent merkezinde sis etkili oluyor
Bolu kent merkezinde sis etkili oluyor
Bolu kent merkezinde sis etkili oluyor
Bolu kent merkezinde sis etkili oluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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