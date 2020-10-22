Emniyet müdürünün talimatı sonrası maske takmayan polislere ceza yazıldı
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Emniyet müdürünün talimatı sonrası maske takmayan polislere ceza yazıldı

22.10.2020 12:41 | Son Güncelleme: 22.10.2020 16:45
Emniyet müdürünün talimatı sonrası maske takmayan polislere ceza yazıldı

Bolu İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un ziyaretinde maske takmayan 2 trafik polisine ceza kestirdi.

İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, kentin turizm merkezlerini incelemek için Bolu'ya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un valilik programı sırasında görevli 2 trafik polisinin maske takmadığını gördü.

YASAL İŞLEM YAPILMASINI İSTEDİ

Erdoğan, telsizden anons yaparak, maske takmayan 2 trafik polisi hakkında gerekli yasal işlemin yapılmasını istedi. Emniyet müdürünün talimatı üzerine 2 trafik polisine, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takmadıkları gerekçesiyle idari ceza uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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