BOLU Eşi çalışamaz hale gelince kıraathaneyi o işletmeye başladı
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BOLU Eşi çalışamaz hale gelince kıraathaneyi o işletmeye başladı

Eşi çalışamaz hale gelince kıraathaneyi o işletmeye başladıBOLU'da 3 çocuk annesi Fikriye Yılmaz (50) eşinin iş kazası sonucunda böbreğini kaybetmesinin ardından daha önce eşinin işlettiği kahvehaneyi 4 yıldır tek başına işletiyor.

01.09.2020 09:24 | Son Güncelleme: 01.09.2020 09:44

Eşi çalışamaz hale gelince kıraathaneyi o işletmeye başladı

BOLU'da 3 çocuk annesi Fikriye Yılmaz (50) eşinin iş kazası sonucunda böbreğini kaybetmesinin ardından daha önce eşinin işlettiği kahvehaneyi 4 yıldır tek başına işletiyor. Fikriye Yılmaz, "Müşterilerimiz kadın olduğunun farkında ve küfür etmeden konuşuyor." dedi.

Bolu'da 3 çocuk annesi Fikriye Yılmaz'ın eşi, 4 yıl önce ek iş olarak çalıştığı inşaatta iş kazası geçirerek çalışamaz hale geldi. Fikriye Yılmaz, eşinin sağlık durumu kötüye gidince, daha önceleri eşinin işlettiği kıraathaneyi işletmeye başladı. Yılmaz, sabahın erken saatlerinde açtığı kıraathaneyi gece saatlerine kadar açık tutarak işletiyor. Fikriye Yılmaz sayesinde büyük çoğunlukla erkek müşterilerin geldiği kıraathanede küfür ve argo sözcük kullanılmıyor. Kahvehaneye gelen müşterilerin davranışlarına ve konuşmalarına dikkat ettiğini Fikriye Yılmaz, 'Eşim inşaatta çalışırken düştü ve böbreğini aldılar. Bundan sonra ben de kahvehanede çalışıyorum. 2017 yılından beridir çalışıyorum. Kadın olarak çok zor ama mecbur kalınca çalışıyoruz. Zorlukları var mı' Elbette var. Herkesin niyetini bilmiyorum tabi ki de. Ben buradayken küfür etmiyorlar. Herkes birbirini uyarıyor" diye konuştu.

Kıraathanede pandemi kurallarına da uyduklarını söyleyen Yılmaz, "Hijyen kurallarına dikkat ediyoruz. Herkesi uyarıyoruz. Çamaşır suyu ve dezenfektan ile her yeri dezenfekte ediyorum. Zaten kapalı alanda da kimse yok. Dışarıdaki masalarda çay içiyorlar" şeklinde konuştu.

"KÜFÜR ETMEMEYE ÇABA GÖSTERİYORUZ"

Kadın işletmecinin yanında küfürlü konuşmamaya özen gösterdiklerini söyleyen müşteri Sabri Doğan, 'Fikriye Hanım iyidir. Temizdir. Temiz çalışır. İnsanlara iyi davranır. Sevilen ve sayılan birisidir. Biz buraya geldiğimiz zaman küfür etmiyoruz. Ben normalde de küfür eden birisi değilim. Sevmem. Fikriye Hanım burada çalışırken birbirimizi uyarıyoruz. Küfür etmemeye çaba gösteriyoruz. Gecesini gündüzüne katarak bizler için çalışıyor" dedi.

BOLU Eşi çalışamaz hale gelince kıraathaneyi o işletmeye başladı

Kaynak: DHA

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