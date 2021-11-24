Bolu Belediyesi'nin tartışma yaratan kararı hakkında inceleme başlatıldı! İşte teklife "evet" diyen üyeler

BOLU (Haberler.com) - Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan, geçtiğimiz haftalarda Suriyeli ve Afgan mültecilerle ilgili yaptığı açıklamalarda nedeniyle uzun süre gündemden düşmemişti. Özcan, Bolu'daki Suriyelilerin ülkelerine dönmesini istediklerini belirterek, yabancıların su ve çöp kullanımıyla ilgili ücretlerini artıracaklarını belirtmişti. Özcan'ın daha önce duyurduğu bu tasarılarla birlikte, Bolu Belediyesi Nikah Salonu'nda nikah kıyan yabancı uyruklulardan 100 TL alınması teklifi belediye meclisinden geçti.

İNCELEME BAŞLATILDI



Bu tasarının meclisten geçerek yasalaşmasının ardından tartışmalar başladı. İnsan hakları savunucuları, Özcan ve belediye meclis üyelerinin insan haklarının ihlal ettiğini belirtti. Adalet Bakanlığı da söz konusu kararla ilgili harekete geçti. Buna göre Adalet Bakanlığı'na bağlı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu tarafından kararla ilgili inceleme başlatıldı.

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