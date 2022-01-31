Bolu'daki Sünnet Gölü'nün yüzeyi buz tuttu - Haberler
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Bolu'daki Sünnet Gölü'nün yüzeyi buz tuttu

AA, İlhami Çetin - Güncel
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Bolu'daki Sünnet Gölü'nün yüzeyi buz tuttu

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Sünnet Gölü Tabiat Parkı'ndaki gölün yüzeyi, hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle buz tuttu.

GÖYNÜK, BOLU (AA) - Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Sünnet Gölü Tabiat Parkı'ndaki gölün yüzeyi, hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle buz tuttu.

Göynük ilçesi sınırlarında yer alan ve dört mevsim bir başka güzelliğe bürünen tabiat parkında kar kalınlığı 50 santimetreyi geçti.

Hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle park içerisindeki Sünnet Gölü'nün yüzeyi buz tuttu.

Sessizliğin hakim olduğu parktaki kar manzarası dron ile görüntülendi.

Bolu'daki Sünnet Gölü'nün yüzeyi buz tuttu

Bolu'daki Sünnet Gölü'nün yüzeyi buz tuttu

Bolu'daki Sünnet Gölü'nün yüzeyi buz tuttu

Bolu'daki Sünnet Gölü'nün yüzeyi buz tuttu

AA / İlhami Çetin - Güncel

Göynük, Bolu, kar, Güncel, Haber

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