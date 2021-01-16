Bolu Dağı'nın kar manzarası havadan görüntülendi

Kar yağışının ardından beyaza bürünen Bolu Dağı'nın Düzce kesimi, drone ile havadan görüntülendi.

Kentte 3 gün önce başlayan kar yağışı, D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişi ile yüksek kesimlerdeki Topuk Yaylası, Güzeldere Şelalesi, Kardüz ve Samandere'de etkili oldu.

Bolu Dağı'nın Düzce kesiminde kar yağışının ardından güzel manzaralar oluştu.

Dağları kaplayan beyaz örtü, drone ile havadan görüntülendi.

"Kar yağışı bizi memnun etti"

Bölgede tesis işleten Ferda Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bolu Dağı'nın doğal güzellikleriyle eşsiz bir yer olduğunu söyledi.

Kar yağışının bölgenin güzelliğine güzellik kattığını anlatan Yıldırım, "Buranın havası, suyu ve eşsiz manzarası, müşterilerimiz tarafından tercih konusu oluyor. Beyaz gelinlikle beraber daha da güzel manzara oluşturuyor. Kar yağışı bizi memnun etti. Ekipler sürekli çalışarak yolun kapanmasına izin vermiyor." diye konuştu.

Meteoroloji yetkilileri, bölgenin gece saatlerinden itibaren yeni yağışın etkisi altına gireceğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer