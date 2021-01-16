Bolu Dağı'nın kar manzarası havadan görüntülendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Bolu Dağı'nın kar manzarası havadan görüntülendi

16.01.2021 13:55 | Son Güncelleme: 16.01.2021 13:59
Bolu Dağı'nın kar manzarası havadan görüntülendi

Kar yağışının ardından beyaza bürünen Bolu Dağı'nın Düzce kesimi, drone ile havadan görüntülendi.

Kar yağışının ardından beyaza bürünen Bolu Dağı'nın Düzce kesimi, drone ile havadan görüntülendi.

Kentte 3 gün önce başlayan kar yağışı, D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişi ile yüksek kesimlerdeki Topuk Yaylası, Güzeldere Şelalesi, Kardüz ve Samandere'de etkili oldu.

Bolu Dağı'nın Düzce kesiminde kar yağışının ardından güzel manzaralar oluştu.

Dağları kaplayan beyaz örtü, drone ile havadan görüntülendi.

"Kar yağışı bizi memnun etti"

Bölgede tesis işleten Ferda Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bolu Dağı'nın doğal güzellikleriyle eşsiz bir yer olduğunu söyledi.

Kar yağışının bölgenin güzelliğine güzellik kattığını anlatan Yıldırım, "Buranın havası, suyu ve eşsiz manzarası, müşterilerimiz tarafından tercih konusu oluyor. Beyaz gelinlikle beraber daha da güzel manzara oluşturuyor. Kar yağışı bizi memnun etti. Ekipler sürekli çalışarak yolun kapanmasına izin vermiyor." diye konuştu.

Meteoroloji yetkilileri, bölgenin gece saatlerinden itibaren yeni yağışın etkisi altına gireceğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Cemal Hünal Ajda Pekkan Aleyna Tilki
Spor Ozan Tufan Emre Taşdemir Mustafa Cengiz Oğulcan Çağlayan Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Silah Ankara Selçuk Özdağ
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bolu Dağı'nın kar manzarası havadan görüntülendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.1.2021 14:03:29. #1.15#
title