Bolu Dağı'nda yoğun sis etkili oluyor
İstanbul'a uzanan D-100 kara yolunun Bolu Dağı Düzce kesiminde yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.
İstanbul'a uzanan D-100 kara yolunun Bolu Dağı Düzce kesiminde yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Sabah saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle D-100 kara yolunun Bakacak, Karanlıkdere ve Taşaltı mevkilerinde görüş mesafesi yer yer 15 metreye düştü.
Bolu Dağı'nın her iki yönünü kullanan sürücüler, sis nedeniyle yolda yavaş ilerledi.
Trafik ekipleri, sürücüleri aşırı hızdan kaçınmaları, takip mesafesini korumaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyarıyor.
Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü 41. Şube Şefliğine bağlı Bolu Dağı Bakımevi İstasyonu'ndaki karla mücadele araçları da olası yağışa karşı teyakkuz halinde bekliyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Ataseven