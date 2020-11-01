Bolu Dağı'nda yağış ve sis etkili oldu

100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sağanak ve sis etkili oldu.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sağanak ve sis etkili oldu.

Bolu Dağı'nda dün başlayan sağanak aralıklarla devam ediyor. Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye düştü.

Bölgede etkili olan yağış ve sis nedeniyle sürücüler zaman zaman zor anlar yaşıyor.

Karayolları ekipleri sağanak ve sise karşı ışıklı tabelalarla önlem alırken, trafik ekipleri ise sis lambalarını yakmaları, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda sürücüleri uyardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz