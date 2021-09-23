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Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oluyor

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel

100 kara yolunun Bolu ve Düzce geçişlerinde sis ve sağanak ulaşımı olumsuz etkiliyor.

BOLU (AA) - D-100 kara yolunun Bolu ve Düzce geçişlerinde sis ve sağanak ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Bolu Dağı'nın Karanlıkdere, Seymenler ve Bakacak mevkilerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 25 metreye kadar düştü.

Bölgede dün akşam saatlerinde başlayan sağanak da aralıklarla devam ediyor.

Sürücüler, olumsuz hava koşulları dolayısıyla güzergahta yavaş seyrediyor.

Karayolları ekipleri, sürücüleri sis lambaları ve ışıklı tabelalarla uyarıyor. Trafik ekipleri de sürücülerden aşırı hız, yakın takip ve hatalı sollama yapmamalarını istedi.

Bolu kent merkezinde ise sağanak aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oluyor

Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oluyor

Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oluyor

Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oluyor
AA / Mehmet Emin Gürbüz - Son Dakika Haberleri
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