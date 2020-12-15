- Bolu Dağı'nda sis görüş mesafesini 10 metre düşürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

- Bolu Dağı'nda sis görüş mesafesini 10 metre düşürdü

15.12.2020 14:50 | Son Güncelleme: 15.12.2020 15:19

- Bolu Dağı'nda sis görüş mesafesini 10 metre düşürdü Bolu Dağı'nda sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur ve görüş mesafesinin 10 metreye kadar düşmesine sebep olan sis, sürücülere zor anlar yaşatıyor.

- Bolu Dağı'nda sis görüş mesafesini 10 metre düşürdü

BOLU - Bolu Dağı'nda sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur ve görüş mesafesinin 10 metreye kadar düşmesine sebep olan sis, sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Bolu'da, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde yoğun sis ve yağmur etkili oluyor. Özellikle, D-100 karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde devam eden yağmur ve sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Yoğun sis sebebiyle görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı'nda sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.

- Bolu Dağı'nda sis görüş mesafesini 10 metre düşürdü
- Bolu Dağı'nda sis görüş mesafesini 10 metre düşürdü
- Bolu Dağı'nda sis görüş mesafesini 10 metre düşürdü
- Bolu Dağı'nda sis görüş mesafesini 10 metre düşürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FARUK ÇİDEM

İlgili Haberler

Kısıtlama saatinde bariyerleri parçalayıp 10 metreden aşağı uçtu
Kısıtlama saatinde bariyerleri parçalayıp 10 metreden aşağı uçtu
Konya'da sis kazaya neden oldu: 10 yaralı
Konya'da sis kazaya neden oldu: 10 yaralı
Tıra çarpan otomobilin motoru 25 metre uzağa fırladı
Tıra çarpan otomobilin motoru 25 metre uzağa fırladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ruhsar Pekcan Abdülhamit Gül Mustafa Varank Fahrettin Koca Fahrettin Altun
Magazin Hadise Birkan Sokullu Mustafa Üstündağ Tolgahan Sayışman
Spor Çağdaş Atan Serdar Aziz Ali Palabıyık Abdullah Avcı Malcolm Thomas
Tüm Haberler S 400 Çocuk Ak Parti İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: - Bolu Dağı'nda sis görüş mesafesini 10 metre düşürdü | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 15:19:21. #1.14#
title