Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor
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Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor

16.12.2020 09:23 | Son Güncelleme: 16.12.2020 09:26
Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor

Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu Düzce kesiminde sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu Düzce kesiminde sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.

D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinin Düzce bölümünde etkili olan yağış ve sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Sisin etkili olduğu Bakacak, Karanlıkdere ve Taşaltı mevkilerinde görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düştü.

Bazı sürücülerin araçlarının flaşörlerini yakarak, yollarına devam ettiği görüldü.

Bölgede ring halinde bulunan polis ve kara yolları ekipleri, sürücüleri yakın takip ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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