Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor
Haberler » Güncel » Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor - Haber

Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor

100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.

22.02.2020 11:20 | Son Güncelleme: 22.02.2020 11:54
Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor

D-100 kara yolunun Dağı kesiminde yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.

D-100 kara yolunun , Bolu Dağı, ve Bakacak mevkilerinde, sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Sağanağın da etkili olduğu bölgede, sürücüler sis nedeniyle güçlükle ilerliyor.

Güzergahta görev yapan polis ve karayolları ekipleri, sürücüleri yakın takip ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler