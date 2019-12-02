Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor
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Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor

100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis etkili oluyor.

02.12.2019 09:58 | Son Güncelleme: 02.12.2019 09:59
Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor

D-100 kara yolunun Dağı kesiminde sis etkili oluyor.

Bölgede Sis, saatleri itibariyle özellikle Yumrukaya, Abant Kavşağı, , Bakacak ve Karanlıkdere mevkinde etkili oluyor. Görüş mesafesinin yer yer 35 metreye kadar düştüğü bölgede, karayolları ekipleri sürücüleri, ışıklı tabelalar ve sis lambalarıyla dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Bölgede görev yapan, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri ise, sürücüleri yakın takip, hatalı sollama, aşırı hız konusunda uyarırken, sürücülerden trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor
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