Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor - Haberler
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Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor

AA / Zafer Göder - Haberler | Güncel

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yoğun sis ve tipi şeklinde kar yağışı etkisini gösteriyor.

BOLU (AA) - Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yoğun sis ve tipi şeklinde kar yağışı etkisini gösteriyor.

Bölgede sabah saatlerinde başlayan ve tipi şeklinde devam eden kar yağışı, özellikle Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli geçişi, Kaynaşlı Sarıçökek, 1. 2. ve 3. viyadükler ile Abant Kavşağı, Yeşilköy, Elmalık, Bolu Dağı Polisevi, Taşaltı, Seymenler, Bakacak ve Karanlıkdere mevkilerinde etkili oluyor.

Kar yağışı ve yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı bölgede sürücüler, yolda dikkatli ilerliyor.

Karayolları ekiplerinin ulaşımın aksamaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttüğü bölgede, trafik polisleri de sürücüleri kar yağışı ve buzlanmaya karşı uyarıyor.

Öte yandan, Düzce ve Bolu kent merkezleri ile yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oluyor.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede özellikle gece saatlerinde yoğun kar yağışı bekleniyor.

Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor

Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor

Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor

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AA / Zafer Göder - Son Dakika Haberleri
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Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yoğun sis ve tipi şeklinde kar yağışı etkisini gösteriyor.

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