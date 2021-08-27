Bolu'da Zübeyde Hanım Camisi'nin temeli atıldı
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Bolu'da Zübeyde Hanım Camisi'nin temeli atıldı

Bolu'da Zübeyde Hanım Camisi'nin temeli atıldı
Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Güncel

Bolu'da belediye bütçesiyle yapılacak Zübeyde Hanım Camisi'nin temeli atıldı.

Bolu'da belediye bütçesiyle yapılacak Zübeyde Hanım Camisi'nin temeli atıldı.

Temel atma töreninde konuşan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Biz inançlı insanlarız, camiye ihtiyaç varsa cami, okula ihtiyaç varsa okul, kreşe ihtiyaç varsa kreş yaparız. Üstelik dini, milli değerlerin, bayrağımızın, vatanımızın siyasete alet edilmesi çok doğru değil." dedi.

Özcan, caminin bütçesini hazırladıklarını, kaynağını da ayırdıklarını aktararak, "İhalesini de yaptık. Seçim beyannamemizde cami sözümüz yoktu ama burada ihtiyaç olduğunu gördük. Bunu da yapmaya çalışacağız." dedi.

Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından caminin temeli atıldı. Temel atma törenine, Bolu Vali Yardımcısı İlhan Turgut, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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