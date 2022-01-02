Yaylada mahsur kalan ailenin yardımına jandarma yetişti

BOLU (AA) - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yola ağaç devrilmesi nedeniyle yaylada mahsur kalan 4 kişilik aileyi jandarma ekipleri kurtardı.

Hafta sonu tatili için otomobilleriyle Taşkesti beldesindeki Hira Yaylası'na çıkan Erhan (36), Emre (33), Hanife (36) ve Dilşad Şengül'den (30) haber alamayan yakınları, jandarmadan yardım istedi.

İhbar üzerine arama kurtarma çalışması başlatan ekipler, uzun süren çalışmaların ardından ailenin mahsur kaldığı alana ulaştı.

Ailenin devrilen ağaç nedeniyle yolda mahsur kaldığını tespit eden ekipler, İl Özel İdaresinden iş makinesi desteği istedi.

Ağaç, iş makineleri ve köylülerin desteğiyle kaldırılırken, aile jandarma tarafından Taşkesti beldesine getirildi.

Sağlık durumları iyi olan aile, jandarma ve ekiplere teşekkür etti.