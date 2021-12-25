Üniversite öğrencileri kar etkinliğinde doyasıya eğlendi

SEBEN, BOLU (AA) - Bolu'da üniversite öğrencileri, final sınavları öncesinde kar etkinliğinde moral depoladı.

Seben Belediyesi tarafından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Seben İzzet Baysal Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine yönelik etkinlik düzenlendi.

Seben Gölü'nün kenarında belediyeye ait göl evinde düzenlenen etkinliğe 350 üniversite öğrencisi, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı.

Sucuk ekmek ve çay ikram edilen öğrenciler ve akademisyenler, müzik eşliğinde eğlendi.

Bazı öğrenciler göl evinin kenarında bulunan yamaçtan şambrelle kayarken bazıları ise eşsiz doğa manzarası karşısında hatıra fotoğrafı çektirdi.

Üşüyen öğrenciler ise varilde yakılan ateşin etrafına toplanarak sohbet etti.

Seben Belediye Başkanı Fatih Kavak da etkinliğe katılan öğrencilere ilçe hakkında bilgi verdi.

Kavak, AA muhabirine, final sınavlarının yaklaştığını belirterek öğrencilerin motivasyonunu artırmak için etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Öğrencilerden Aslıhan Özdemir de belediyeye teşekkür ederek "Final sınavları yaklaşıyor. Bu etkinlik de finallerden önce iyi oldu. Moral depoladık." dedi.

Murat Seydal ise çok eğlendiklerini dile getirerek "Arkadaşlarla güzel ve unutmayacağımız bir aktivite oldu. Gerçekten çok eğlendik. Finaller öncesinde çok güzel moral ve motivasyon oldu." diye konuştu.